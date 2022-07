Kevin Jochems tijdelijke vervanger van Bart Bles bij SF Equestrian

Aangezien er nog geen zicht is op wanneer Bart Bles weer in de ring mag verschijnen nadat bij een dopingcontrole bij hemzelf verboden stoffen werden aangetroffen heeft SF Equestrian een vervanger aangesteld. De nieuwe ruiter is Kevin Jochems bij wie de paarden inmiddels ook al op stal staan. Jochems werd lange tijd gezien als een van de grootste talenten van Nederland maar dat stadium is hij inmiddels wel voorbij en zijn naam kan gerust genoemd worden in het rijtje van Neerlands beste 12.

Waar het voor Bart Bles een hard gelag is is het voor Kevin Jochems een uitgelezen kans om zich een weg te gaan banen naar de top van Nederland de komende tijd. De langdurige relatie die SF Equestrian heeft met Bart Bles en de lengte die ze zijn gegaan voor hun andere topruiter Jur Vrieling toont dat met SF Equestrian Jochems een eigenaar heeft gevonden die niet over een nacht ijs gaat bij het nemen van beslissingen en als de beslissing eenmaal is genomen ook ruim de tijd neemt om die te laten slagen.

Jochems een van best bereden ruiters nu

Voor Jochems betekent het ook dat hij zijn hele kalender door kan schrappen en opnieuw kan beginnen met plannen want voor hem zullen de mogelijkheden ineens een stuk groter zijn met het aantal Grote Prijs paarden dat hij er nu bij heeft gekregen. Voor het Nederlands team ook een goede zaak want reken er maar op dat Jochems op de ranking rap zal gaan stijgen.

Global Champions League

Jochems heeft van de GCL en GCT organisatie toestemming gekregen om per direct Bart Bles te vervangen in het team van de ‘Hamburg Giants’ waar ook Jur Vrieling en Suus Kuyten deel van uitmaken.



Reactie SF Equestrian

“We hebben een goede analyse gemaakt van welke paarden het best bij Kevin passen en we zijn tot de volgende paarden gekomen. Kriskras (v.Cooper vd Heffinck), Israël vd Dennehoeve (v.Thunder vd Zuuthoeve), El Rocco (v.Zirocco Blue VDL), Gin D (v.Clinton), Naila van het Merelsnest (v.Kannan GFK) en Griffin vd Heffinck (v.Castelino vd Helle).

De eerste Global Champions League wedstrijd die hij zal rijden in het Hamburg Giants team zal zijn Valkenswaard in augustus.”