Kevin Jochems twee keer vijfde in Big Tour Vejer

Met zijn paarden Turbo Z (v. Thunder vd Zuuthoeve) en Carte Blanche (v. Cartogran) sprong Kevin Jochems gisteren naar twee vijfde plaatsen in de Big Tour op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera. De AES-hengst Turbo Z liep in de 1,50m hoofdrubriek nul, die werd gewonnen door David Will op Forest Gump (v. Forsyth). Carte Blache was foutloos in het 1,45m waarin Olivier Perreau de beste was met GL Events Dolce Deceuninck (v. Toulon).

De Big Tour C over 1.50m met 103 starters bleef spannend tot het einde. Lange tijd lukte het niemand om de 70 seconden-grens te verbreken, maar naar het einde toe ging het steeds sneller over de graspiste. David Will en zijn succesvolle Forest Gump gingen er tegen het einde van de wedstrijd echt voor en toen hij over de finish galoppeerde, stopte de klok op een ongelofelijke 64,88 seconden. Niemand zou deze tijd inhalen.

Duffy ruim 3 seconden langzamer

De Ierse ruiter Michael G Duffy was met de negenjarige Emerald-dochter My Way B. & V. meer dan drie seconden langzamer, en werd met 67,90 seconden tweede. De derde plaats met een tijd van 68,00 seconden ging naar de Turkse ruiter Derin Demirsoy en de achttienjarige Dadjak ter Puttenen (v. Toulon).

Ook voor Emmen prijzengeld

Kevin Jochems was met de AES gekeurde Turbo Z ook onder de 70 seconden grens gedoken. De 69,12 seconden was goed voor de vijfde plek, net achter Jérôme Guery met de Verdi TN-zoon Grupo Prom Diego. Kim Emmen pakte nog wat prijzengeld mee met haar veertiende plaats op Artist VH Marienshof Z (v. Arezzo VDL). Emmen was foutloos in 71,98 seconden.

Perreau wint 1,45m

In de Big Tour B, een Twee Fasen Speciaal over 1,45m, ging de overwinning naar Olivier Perreau met GL Events Dolce Deceuninck. De Fransman was in de tweede fase foutloos in 36,55 seconden. Op ruim een halve seconde, 37,16 seconden, volgde de Duitser Gerrit Nieberg met Ben (v. Sylvain). Jérôme Guery maakte de top drie vol met Tango (v. Cooper van de Heffinck).

Jochems op 5, Emmen op plaats 9

Ook nu moest Kevin Jochems genoegen nemen met de vijfde plaats. Met Carte Blanche bleef hij foutloos in 40,04 seconden. Kim Emmen reed Conbago (v. Contendros) de top tien binnen. In een tijd van 42,85 seconden werd ze negende.

Bron Horses.nl