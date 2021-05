Zojuist werd Kevin Jochems met de twaalfjarige merrie Balou Z (v. Balou du Rouet) tweede in de 1m40 rubriek in Opglabbeek. De winst ging naar Mauricio Ruiz met Bridge Town (v. Calvaro Z). De derde plaats was voor de Amerikaan Michael Hughes en Maya - S (v. Chacco Blue).