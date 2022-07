Kevin Jochems tweede in GP Valkenswaard

In de 4* Grote Prijs van Valkenswaard is Kevin Jochems op 0,1 seconde afstand tweede geworden met Cornetboy (v. Cornet Obolensky). De winst in deze GP over 1,55m ging naar de Turkse ruiter Ömer Karaevli met Cheston de la Pomme d'Or Z (v. Chippendale).