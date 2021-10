Kevin Jochems vijfde in GP Oslo, Zanotelli wint

Braziliaan Marlón Modolo Zanotelli heeft zojuist de Grote Prijs van Oslo gewonnen met de merrie Obora's Chloe (v. Chacco-Blue). Het is de eerste winst in een vijfsterren GP voor de tienjarige. Als laatste starter draaide Zanotelli op een kwartje en zette al zijn ervaring in om de jeugdige concurrentie voor te blijven. Kevin Jochems en zijn nieuwe troef Emmerton (v. Silvio I) maakten veel indruk met hun vijfde plaats. De ruin is nog een beetje druk met zichzelf, hetgeen wat tijd kost, maar bleef prachtig foutloos onder het Noorse kunstlicht.

Op de avond vóór de Wereldbekeretappe van Oslo, werd zaterdag de Rixtoto Grand Prix van Oslo verreden. Slechts dertig combinaties kwamen aan de start in deze 5* over 1m60. Daaronder ook Kevin Jochems, de enige Nederlander die naar Noorwegen is afgereisd voor dit tournooi. Jochems heeft Emmerton sinds deze zomer onder het zadel. De twaalfjarige heeft al heel wat topruiters gehad, waaronder Kent Farrington en Steve Guerdat, maar dit lijkt een goede combinatie te worden, met onder meer een vierde plaats in Aken. Het paard was in beide rondes heel heet en kwam met veel ruimte over de hindernissen. Jochems heeft zijn handen vol aan de bruine, die af en toe zijn voorbenen een keertje extra omhoog gooit tussen de hindernissen door. Maar springen kan ‘ie! Jochems reed zowel in de basisomloop als in de barrage fantastische nulritten.

Borsato derde

Jochems sloot als vijfde aan in de barrage na twee Britten met KWPN’ers en de ‘Noorse springroyalty’: vader en dochter Gulliksen. Later sloten ook de Ier Harry Allen en Braziliaanse routinier Marlon Modolo Zanotelli nog aan. De barrage werd geopend door de negenjarige KWPN-merrie Haya Loma N (v. Emerald) met de jonge Brit Jack Whitaker. Die hield het redelijk rustig, op een snelle draai in het begin na. Whitaker kreeg één balkje in 37,67 seconden. Dat was een knappe prestatie, maar het kon wel duidelijk een stukje sneller. Whitakers landgenoot Harry Charles reed direct daarna met de 16-jarige KWPN ruin Borsato een stuk voorwaartser en aanvallender. Het werd een prachtige foutloze ronde in 33,82 seconden. Dat bleek aan het einde genoeg voor plaats drie. Thuisamazone Victoria Gulliksen had een beetje geluk in combinatie en bleef foutloos, maar het was een stuk langzamer in 36,26. Ook haar vader Geir Gulliksen kwam foutloos door het parcours met zijn KWPN-schimmel Grandino H (v. Calvino Z). Hij kon Harry Charles ook niet pakken.

Onstuimige Emmerton

Kevin Jochems en Emmerton kwamen de ring in, met nog twee combinaties achter hen. Emmerton was opnieuw behoorlijk onstuimig, hetgeen wat tijd kostte. Foutloos en knap gereden met de vermogende ruin: 34,84 seconden, nipt achter Gulliksen senior. Daarna ging de Ier Harry Allen er hard in met zijn KWPN’er Guinness (v. Nabab de Reve). Hij haalde in de laatste lijn de andere Harry in en tekende uiteindelijk voor plaats twee. Want tegen laatste starter Marlon Módolo Zanotelli kon de jeugd vanavond niet op. De Braziliaan draaide zijn paard strak en zette het publiek op scherp door wel heel strakke lijnen te rijden. Zijn foutloze barrage oogste dan ook een groot applaus: Zanotelli reed nog ruim een seconde eraf.

Uitslag

