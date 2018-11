Kevin Jochems ziet succespaard Captain Cooper vertrekken

Leon Thijssen heeft de elfjarige Captain Cooper (Namelus R x Corland) verkocht. De KWPN'er werd het afgelopen jaar succesvol uitgebracht door Kevin Jochems. De combinatie presteerde dit jaar uiterst succesvol en won onder meer de Grote Prijs in Hickstead en in Dublin. Voor Captain Cooper bij Jochems onder het zadel kwam, werd hij uitgebracht door Thijssen zelf, zijn dochter Sanne en Mark Martens.

“Cooper is het beste paard geweest dat ik tot dusver heb gereden. Hij heeft me naar het hoogste niveau gebracht afgelopen zomer en samen hebben we meerdere onvergetelijke momenten meegemaakt”, schrijft Jochems. “Ik heb dankzij Cooper heel veel onvergetelijke herinneringen en ik ben Leon heel erg dankbaar dat hij mij de teugels van dit speciale paard heeft toevertrouwd.”

Bron: Horses.nl/Instagram