Kevin Olsmeijer ziet zijn toppaard Dalvaro vertrekken naar Cian O’Connor

Kevin Olsmeijer heeft vorig week afscheid moeten nemen van zijn toppaard Dalvaro 2 (v.Calvaro). Na de landenwedstrijd in Rome waar Kevin en Dalvaro vier strafpunten in de eerste manche en een sublieme foutloze tweede manche uit het boekje neerzetten, kwam er veel interesse voor de Calvaro-zoon. Cian O'Connor werd uiteindelijk de gelukkige en zal naar alle waarschijnlijkheid de teugels van Dalvaro overnemen.

“Het is een heel goed paard en hij sprong de laatste paar jaar echt heel goed,” vertelde Kevin over zijn toppaard. Door de goede prestaties, nam bondscoach Rob Ehrens het duo mee naar Rome voor hen eerste 5* landenwedstrijd en het resultaat van vier en nul droeg bij aan de knappe derde plaats die Team NL daar pakte. “Na Rome liepen veel mensen achter Dalvaro aan. Ze willen toch altijd het paard hebben wat je niet kwijt wilt. Wel jammer, want ik had mooi de kans gehad een paar mooie wedstrijden te kunnen rijden,” reageerde Kevin.

Opvolging

Olsmeijer en Dalvaro pakten in februari dit jaar in Kronenberg een vierde plaats in de 1,55m 3* Grote Prijs. Ook hield het koppel zich sterk staande op het Nederlands Kampioenschap voor de Senioren in Mierlo met een uiteindelijke achtste plaats in de eindstand. Een directe opvolger voor Dalvaro heeft Olsmeijer zo nog niet. “Een tweede Dalvaro heb ik niet zo staan helaas. Het is heel dubbel. Het is een aderlating voor de sport, maar we hebben de paarden om te verkopen en dus is het niet anders.”

