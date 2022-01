Kevin Olsmeijers voormalige topper Dalvaro 2 nu onder Italiaanse jeugd amazone

De Deense Cecilie Tofte, werkzaam bij Ashford Farm in België, heeft maar korte tijd kunnen genieten van Kevin Olsmeijers voormalige springpaard Dalvaro 2 (v. Calvaro). De nu veertienjarige KWPN'er gaat zijn loopbaan voortzetten bij de Italiaanse jeugdamazone Martina Simoni.

Dalvaro 2 werd gefokt door Raymond Knoops in Wijchen. De zoon van Calvaro Z debuteerde in 2015 in de internationale piste onder Kevin Olsmeijer. Het paar was tot halverwege 2019 succesvol tot op het hoogste niveau. Na de goede prestatie in het Nederlandse team in de Nations Cup wedstrijd in Rome (het team werd derde) werd Dalvaro verkocht.

Cian O’Connor nam de teugels van Dalvaro over en na hem zaten ook Nicole Walker, Sean Monaghan en het afgelopen jaar Cecilie Tofte en Michael Cristofoletti namens Ashford Farm in het zadel van de vos.

Twee springpaarden naar Amerika

Ashford Farm verkocht onlangs ook de negenjarige Cecile 30 (v. Conthargos) aan Ilan Ferder. Erynn Ballard zal de merrie gaan rijden. In dezelfde tijd vertrok ook de elfjarige Oldenburger Lezaro (v. Lord Pezi) naar Amerika.

Bron Ridehesten/Facebook Ashford Farm