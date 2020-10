Kevin Staut moet Calevo 2 noodgedwongen met pensioen doen

Kevin Staut is genoodzaakt zijn Kampioenschapspaard Calevo 2 (v.Casall) met pensioen te sturen. Het paard herstelt niet goed genoeg van een opgelopen blessure en zal terugkeren naar Sopot om bij zijn eigenaar op de wei te gaan. Dit meldt Stud for Life op haar website.

Calevo 2 is nog maar 11 jaar, maar zal door een blessure aan het kniegewricht niet meer terugkeren in de ring. Hoogtepunt van de carrière van de zwarte Casall-zoon was winst in de Wereldbeker van Leszno en winst in de Grand Prix van Wilkow met een Poolse ruiter in 2017.

Europese Kampioenschappen

Kevin Staut reed Calevo 2 sinds begin 2019 en nam deel aan de Europese Kampoenschappen in Rotterdam. Een tijdfout in de individuele finale leverde het duo een 13e plek op en een 17e plaats in de eindstand. In hetzelfde jaar werd het duo ook derde in de 5* Grand Prix van de Global Champions Tour van Parijs.

Bron: Stud for Life/Horses.nl