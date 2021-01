Kevin Staut troef Niels Kersten af in 1.40m-rubriek

Niels Kersten had al met Granito Noordenhoek (v. Corland) een 1.40m-proef gewonnen in Vilamoura. Vanmorgen leek dat opnieuw te lukken, maar Kevin Staut stak daar een stokje voor. In de Tabel A direct op tijd was de Fransman met Dialou Blue PS (v. Diarado's Boy) bijna een halve seconde sneller dan Kersten en verwees de Nederlander naar de tweede plaats.

Van de 30 combinaties in het 1,40m direct op tijd bleven elf ruiters foutloos. Kevin Staut stuurde de achtjarige merrie Dialou Blue PS in 59.69 seconden foutloos rond en zegevierde in de rubriek.

Ook High Hopes SFN in top tien

Niels Kersten steekt in Portugal in goede vorm. Met de tienjarige Corland-zoon Granito Noordenhoek was hij op de eerste dag vijfde, op de tweede dag was er de overwinning, en nu een tweede plaats. Kersten finishte vanmorgen in 60,23 seconden. Ook met High Hopes SFN (v. Numero Uno) noteerde Kersten een top klassering. Met een foutloze ronde in 71,12 seconden werd de ruiter van Stal Thijssen negende.

Bormann derde

De Duitse Finja Bormann werd derde op de Hannoveraanse goedgekeurde hengst Grey Chester 2 (v. Grey Top). De combinatie realiseerde een tijd van 63,33 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

bron Horses.nl