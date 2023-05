Kevin Stauts Cheppetta van sportpaard naar fokmerrie

De vijftienjarige Grand Prix-merrie Cheppetta (Chepetto x Cash) wordt uit de topsport genomen en gaat de fokkerij in. De Holsteinse merrie was de afgelopen twee jaar succesvol onder Kevin Staut. Voor Staut hadden de Belgische amazone Céline Schoonbroodt – De Azevedo en Martin Fuchs al de nodige successen geboekt met Cheppetta.

In maart 2020 werd door de Franse tegenhanger van het SFN, Vivaldi Jumping, de succesvolle Cheppetta aangeschaft en bij Kevin Staut neergezet. De Fransman reed dat jaar een aantal 4*-wedstrijden met de Holsteinse merrie, ze moest het paard voor de Olympische Spelen in Tokio worden. Maar oogproblemen gooide roet in het eten, het herstel duurde langer dan verwacht. In oktober 2021 kwam Cheppetta weer terug in de ring en werd langzaam naar het hogere werk gebracht door Laura Rayjasse.

Na oogproblemen weer terug

Kevin Staut nam de merrie een maand later weer over. Het paar won onder meer de 3* Grand Prix in Vilamoura en de 5* Grand Prix in Parijs. Ook dit jaar leek Staut weer goed onderweg met Cheppetta met onder andere de negende plaats in de 5* Grand Prix van Doha, Al Shaqab. Maar in Fontainebleau ging het toch niet goed met het paard en de eigenaren en Staut besloten de merrie uit de sport te halen.

Fokkerij nu prioriteit

Tegenover Grandprix.info vertelt Kevin Staut: “De merrie heeft veel gegeven op hoog niveau, en op onze laatste twee wedstrijden samen had ik het gevoel dat ze een beetje moe was van de grote evenementen. Nu is het idee om prioriteit te geven aan de fokkerij en haar tegelijkertijd wel in conditie te houden.” De Franse amazone Laura Rayjasse zal Cheppetta op lager niveau in de sport blijven rijden. Ondertussen worden er embryo’s gespoeld.

Bron Grandprix.info