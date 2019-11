Kevin Stauts Urhelia Lutterbach verkocht

Urhelia Lutterbach (v. Helios de la Cour II) van Kevin Staut, is verkocht aan de 23-jarige Kerry McCahill. De elfjarige Selle Francaismerrie won eerder deze maand de GP van Lyon met Staut. Deze zomer waren er in Aken, Calgary, Chantilly en Valkenswaard ook al goede prestaties van het paar.

De Amerikaanse McCahill laat weten: “We waren al een tijd op zoek naar een nieuw paard op vijfsterrenniveau en toen we hoorden dat Urhelia Lutterbach te koop was, waren we zeer geïnteresseerd. Ze heeft een fantastische lijst met prestaties en ik wilde graag een paard dat niet groen is op dit niveau. Ze is heel goed opgeleid door Kevin Stuat, Gregory Cottard en alle anderen die daarbij betrokken zijn geweest in het verleden. Ik voel me zeer bevoorrecht dat ik met haar verder mag. Mijn doelen zijn om, als we zover zijn samen, met haar mijn land te vertegenwoordigen in de Nations Cupwedstrijden en een aantal vijfsterren concoursen te rijden in Amerika en Europa.”

Bron: Worldofshowjumping / Horses.nl