Kevin Thornton na zelfmoord Bernhard Maier: ‘Creëren hulporganisatie voor ruiters’

De Ierse springruiter Kevin Thornton springt in de bres voor paardensporters die door social media aan de schandpaal worden genageld. Thornton wil een organisatie opzetten waar mensen die bedreigd worden of zich bedreigd voelen, hulp kunnen zoeken. De ruiter is zelf slachtoffer geweest van een Facebook hetze, maar wat hem vooral trof was de zelfmoord van de Oostenrijker Bernhard Maier begin november.

Internet was vorig jaar in rep en roer na de wanvertoning van Bernhard Maier. Op een video was te zien hoe de Oostenrijkse springruiter met Paddys Darco (v. Darco) fout na fout kreeg in het 1,40 m op CSI in Wiener Neustadt. De Oostenrijkse bond legde Maier een schorsing van vijf jaar op en een boete.

Zelfmoord

Maier werd door zijn actie in Wiener Neustadt op social media met de grond gelijk gemaakt, de hele wereld viel over hem heen. De Oostenrijker bleek niet tegen het geweld van de social media op te kunnen en pleegde vorige maand zelfmoord.

In nood door social media

In hetzelfde weekend op Cavan Horse Show, Ierland, werd er een aanzienlijk bedrag voor Suicide Aid in Ierland bijeen gebracht. Het publiek steunde massaal de actie in Ierland. Voor Kevin Thornton een extra motivatie om mensen te gaan helpen die door social media in nood komen.

Middeleeuwse heksenjacht

Kevin Thornton spreekt van een moderne versie van een middeleeuwse heksenjacht: “Ik was zelf het slachtoffer van pesten op sociale media en ik wens het nog niet mijn ergste vijand toe. Gelukkig kwam ik er doorheen … Bernhard niet, hij werd door het publiek belasterd op sociale media. De video van hem in de Lake Arena ging vorig jaar viral met miljoenen hits.”

‘Go-to-organisatie’

“Na mijn hele zaak met de FEI wilde ik een go-to-organisatie creëren voor ruiters met problemen die ze niet zelf kunnen oplossen. Ook voor juridische en psychologische hulp,” vertelde de 30-jarige ruiter aan The Irish Field.

Website met lijst hulpverleners

Ook wil hij het publiek bewust maken wat het effect is op iemands geestelijke gezondheid van het plaatsen en/of delen van schadelijke dingen over iemand op social media. Thornton is op zoek naar professionals die tijd willen steken in het initiatief. “Ik zou graag een website willen vormen met een lijst van contactpersonen die mensen in nood kunnen helpen. Hiervoor zoek ik hulpverleners die mij willen helpen met het opstarten.”

