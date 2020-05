Kijkje in het verleden: WK jonge springpaarden en wat de toekomst hen bracht

Het WK jonge springpaarden op het domein van Zangersheide in Lanaken is ieder jaar een hoogtepunt voor vele in de springpaardensectie. Niet voor niets want de kwaliteit van paarden is altijd bijzonder hoog. Zo blijken er genoeg voorbeelden te zijn met onder andere Clooney 51, Gazelle ter Elzen, Mary Lou, All In en Bacardi VDL. Springpaarden die tot de absolute top te behoren, namen op jonge leeftijd ook al deel aan de zwaarste kampioenschappen. De redactie van Horses heeft de beelden op rij gezet van de topsporters in actie op jongere leeftijd.

Clooney 51 (Cornet Obolensky x Ferragamo). WK 7-jarige 2013, zesde plaats met Jana Wargers. Samen met Martin Fuchs heeft de ruin een imponerende carrière met onder andere een winst in de Grote Prijs van Genève, Basel, Lyon, Zürich, Wellington en als hoogtepunt de gouden medaille op het Europese kampioenschap in Rotterdam.

Gazelle ter Elzen (Kashmir van Shuttershof x Indoctro). WK 7-jarige 2013, vijfde plaats met Eiken Sato voor de Stephex Stables. Met Kent Farrington heeft de merrie onder andere de Grote Prijs van Calgary, Genève, Tryon, Valence, Madrid en Wellington op naam geschreven.

H&M All In (Kashmir van Shuttershof x Andiamo). WK 7-jarige 2013, vierde plaats met Nicola Philippaerts. De hoogtepunten in de carrière van de 14 -jarige ruin zijn met de Zweedse Peder Fredricsson onder andere een individuele zilveren medaille op de Olympische Spelen in Rio De Janero en een individuele gouden medaille op de Europese kampioenschappen in Gothenburg.

Mary Lou (Montendro I x Portland L). WK 5-jarige 2011 met Alexander Kernebeck . Henrik von Eckermann reed de merrie naar winst in onder meer de Wereldbekeretappe in Amsterdam, de Rolex Grote Prijs van Den Bosch en behaalde ze een zilveren teammedaille op de wereldruiterspelen in Tryon.

Bacardi VDL( Corland x Kannan). WK 7-jarige 2013, tweede plaats met Jos Lansink. De met macht springende Corland-zoon maakte met Janika Sprunger deel uit van het Zwitserse team op de wereldruiterspelen in Tryon en hebben onder andere de 5* Grote Prijs van Dubai op naam geschreven.

Bron: Horses.nl