Kijktip: Frans Burgers schakelt Undercover in Nederland in

Paardenhandelaar Frans Burgers was gisteren te zien in het programma Undercover in Nederland. Burgers schakelde Alberto Stegeman in voor een louche zaakje waarbij het al snel bleek te gaan om oplichters. In de aflevering kwamen de zogenaamde kopers goed in beeld en de aflevering dient als waarschuwing voor anderen om er niet in te trappen.