Kijktip: Maikel en Eric van der Vleuten in eerste editie Insider At Home GCTV

Vader en zoon Maikel en Eric van der Vleuten zijn vanavond de eerste gasten van de nieuwe editie van The Insider At Home van GC TV. In dit programma kunnen de twee topruiters de fans vertellen over hun lockdown-trainingsprogramma, hun toppaarden en geven ze een terugblik op hun ongelooflijke GCL Super Cup-overwinning in 2018 met Madrid In Motion.



In de eerste editie van de nieuwe serie The Insider At Home die vanavond (woensdag 22 april) wordt uitgezonden, geven de van der Vleutens een exclusief inzicht in hoe zij hun toppaarden fit houden tijdens de coronavirus lockdown.

‘Proberen het gemakkelijk te houden’

Hoewel ze profiteren van de ruimte om hun paarden te stallen in afzonderlijke delen van hun erf en ook van binnen- en buitenringen hebben, houden ze veel van hun eigenlijke trainingsprogramma eenvoudig. Vader Eric reageerde: “We zijn niet ingewikkeld in onze training, we proberen het gemakkelijk te houden en het paard los in het lichaam te houden is erg belangrijk.” In The Insider at Home kun je zien hoe Maikel het visuele plan deelt van enkele van de dressuurmatige oefeningen die ze gebruiken om de soepelheid bij de paarden te verbeteren en ook om de juiste controle te krijgen bij het rijden van verschillende afstanden.

Variatie is belangrijk

Vanuit hun thuisbasis in Nederland laten ze ook de optimale kwaliteiten zien waar ze naar op zoek zijn in een paard dat de top van de intens competitieve springwereld kan bereiken. Eric zei: “Op dit moment is het in deze situatie net even anders, we proberen de paarden in vorm te houden. We hebben een groot complex met verschillende ringen, dus we proberen te variëren voor de paarden zodat ze mentaal ook fit blijven. Dat is heel belangrijk.”

Overwinning GCL Super Cup

In de eerste GCL Super Cup in 2018 bij de GC Prague Playoffs behaalden ze een buitengewone overwinning toen Madrid In Motion de finale pakte en een recordprijs van bijna € 3 miljoen won. Eric zei: “Het was ongelooflijk! Ik herinner me dat ik Grote Prijzen reed voor 10.000 gulden (ongeveer 4.500 euro). Als je ziet wat er in de hele sport gebeurt, de ontwikkelingen, het is fantastisch voor ons allemaal, het is geweldig. ” Maikel voegde toe: “Natuurlijk, als je het vergelijkt met het begin van mijn carrière, is de verandering in prijzengeld een groot verschil en het helpt om de hele stal te runnen.”

Hoofdklasse

Eric sprak over de groei van de GCL-teamserie en zei: “Het is echt uitgegroeid tot de hoofdklasse van de wedstrijden en de beste paarden ter wereld gaan naar de teamcompetities. Explosion (v.Chacco Blue) en Clooney (v.Cornet Obolensky) lopen samen in een teamcompetitie, je praat hier over de beste paarden. Dat zegt wel iets en ook over hoe de ruiters, eigenaren, teammanagers over deze formule denken.”

Madrid In Motion Teameigenaar Marta Ortega ondersteunt Maikel ook met zijn paarden, waaronder Dana Blue, en zowel vader als zoon brachten hulde aan haar “geweldige steun”. “We zijn erg trots om met haar samen te werken. Op dit niveau is het erg moeilijk, maar met haar steun is het geweldig. ”

Eerbetoon Verdi

Bekijk The Insider At Home om Eric en Maikel te horen praten over Dana Blue (v.Mr. Blue) en Beauville Z (v.Bustique) en hoe ze zich ontwikkelen. Ze brengen ook een eerbetoon aan hun programma aan hun superster hengst Verdi TN (v.Quidam de Revel), die nu is teruggetrokken uit de sport.

Klik hier om het allemaal te bekijken op GCTV op woensdag 22 april om 19.00 uur.

Bron: GCT