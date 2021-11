Kim Emmen alweer in top vijf

Vanmorgen was er alweer een vijfde plaats voor Kim Emmen op de Vilamoura Champions Tour in Portugal. Deze keer stuurde ze de achtjarige Daham (v. Diamant de Semilly) naar de topklassering in de 1,35m-proef direct op tijd. De rubriek kwam op naam van Olivia Chowdry die Chuck Berry 8 (v. Chacco-Blue) razendsnel rondstuurde. Jens van Grunsven werd negende met Idextro (v. Dexter R).

Als derde al kwam Kim Emmen in de ring met de door Stal Tops gefokte Daham. Emmen stuurde met de zoon van Diamant de Semilly uit Edwina Tops’ 1,55m-paard Pinochetta, naar een tijd van 59,93 seconden. Uiteindelijk leverde het haar de vijfde plaats op.

Er stond geen maat op Olivia Chowdry en de veertienjarige Chuck Berry 8. De Amerikaanse vloog over het parcours en finishte in 54,28 seconden, zonder een balk aan te raken. Op een seconde eindigde Thibeau Spits op de tweede plaats met Juragold Bormes (v. Contact van de Heffinck). Derde werd de Portugese Mandy Mendes Costa die met El Tintoreta T (v. Tintorreto) drie en een halve seconde langzamer was dan de winnares.

Aan het einde van de rubriek reed jens van Grunsven nog een goede en vlotte foutloze ronde op de KWPN goedgekeurde hengst Indextro. Van Grunsven werd hiermee negende.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl