Kim Emmen blijft presteren in Riesenbeck

Het bevalt Kim Emmen goed in Riesenbeck. Haar jonge paarden zijn goed opdreef, niet alleen vorige week, maar ook gisteren met een zege op Astrid's Lad (v. Luidam Elite). Vervolgens deed Emmen goede zaken in de 1,40m-hoofdrubriek door tweede te worden met Jack van het Dennehof (v. Toulon) achter de Ier Jonathan Gordon op Sunny (v. Kannan).

De Big Tour op Riesenbeck International was een Tabel A direct op tijd. Aan het einde van de rubriek werden de kaarten geschut. Jonathan Gordon stuurde de Kannan-zoon Sunny als snelste rond in 60,33 seconden.

De Ier was daarmee ruim twee seconden sneller dan Kim Emmen die even daarvoor de leiding in handen had genomen. Emmen had met de elfjarige Jack van het Dennehof een vlotte nulronde gesprongen in 62,54 seconden. De zoon van Toulon heeft ze pas sinds begin dit jaar onder het zadel en was in Bonheiden al succesvol met twee zeges en een derde plaats in de Grote Prijs.

Achter Kim Emmen werden Felix Hassmann met SIG Black Panther (v. Kannan) en Luciana Diniz op Balthazar De Fougnard (v. Diamant de Semilly) derde in een tijd van 63,95 seconden. Christian Kukuk pakte met Botaro (v. Balou du Rouet) de vijfde plaats met een honderdste achterstand.

