Kim Emmen blijft prijzen verzamelen in Bonheiden

Het concours in Bonheiden deze week levert Kim Emmen geen windeieren op. De amazone heeft inmiddels al weer zes overwinningen achter haar naam staan. Vanmorgen voegde ze er een tweede plaats aan toe. In de 2* 1,40m-rubriek moest Emmen met Warriors Glory (v. Warrior) haar meerdere erkennen in de routinier Jerome Guery.

In de 1,40m-rubriek direct op tijd was Jerome Guery ijzersterk met Jelly Belly van het Eikenhof (v. Chopin vh Moleneind). Gisteren won de Belg ook al met de elfjarige merrie die hij na een uitstapje van een jaar in Amerika weer terug heeft op stal. Guery klokte een tijd van 59,32 seconden en was daarmee ruim sneller dan Kim Emmen.

Kim Emmen stuurde Warriors Glory naar de tweede tijd van 62,36 seconden. De elfjarige in Engeland gefokte zoon van Warrior kwam begin dit jaar bij Emmen op stal. Hij werd eerder gereden door de Ier Gerard O’Neill. Emmen heeft inmiddels verschillende top tien klasseringen achter haar naam staan.

Vlak achter Kim Emmen werd Emma Stoker derde met de KWPN merrie Happynes (v. Eldorado van de Zeshoek TN) in 62,80 seconden.

Bron Horses.nl