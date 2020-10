Kim Emmen blijft prijzen verzamelen in Vilamoura

Op de 'Champions Tour' in het Portugese Vilamoura rijdt Kim Emmen dagelijks boven in mee met haar paarden. Gisteren was het weer raak. Ze won met Lady Angeles (v. Los Angeles) de wedstrijd voor zesjarige springpaarden. Daarnaast was Emmen derde met Cara PS (v. Conthargos) bij de zevenjarigen en derde op Cordouan Fontanel (v. Kannan) in het 1,40m.

Met de merrie Lady Angeles was Kim Emmen op dinsdag al tweede geworden bij de grote groep zesjarigen. Gisteren stuurde ze de Los Angeles-dochter overtuigend naar de zege. In de barrage klokte Emmen een tijd van 27,57 seconden en bleef de Duitser Jan-Philipp Weichert met Select’s London Calling Old (v. London) ruim twee seconden voor.

Zevenjarigen

Bij de zevenjarigen gingen 33 van de 64 combinaties van start in de barrage. Ook hierin reed Kim Emmen een sterke wedstrijd, nu met de Oldenburger merrie Cara PS. Emmen was met een tijd van 35,58 seconden snel, maar net te kort voor de de zege. Jude Burgess won op de KWPN’er Ivascalle (v. Baltic VDL) in 34,71 seconden. Burgess landgenote Charlene Bastone werd tweede op Dopiaza (v. Diamant de Semilly) in 35,53 seconden.

Met haar andere zevenjarige Imara M (v. Nabab de Reve) was er voor Emmen nog een elfde plaats. Mel Thijssen bleef in de barrage ook foutloos en werd met Isaac (v. Eurocommerce Napels) zevende.

Derde in 1,40m

In de tweede groep 1,40m was er opnieuw een derde plaats voor Kim Emmen. In de rubriek direct op tijd kwam de amazone met achtjarige Kannan-zoon Cordouan Fontanel 56,26 seconden over de finish. De winst in deze groep ging naar de Italiaan Roberto Turchetto op de KWPN’er Grappenmaker (v. Eldorado vd Zeshoek) in 55,13 seconden. Chloe Aston werd tweede op Flavie van de Helle (v. Carlow van de Helle).

NRPS’er wint 1,35m

In de rubriek 1,35m direct op tijd werd Kim Emmen zesde met Jack van het Dennehof (v. Toulon). Hier ging de zege naar de Egyptenaar Mouda Zeyada op de door Zwartjes gefokte NRPS’er Tanja (v. Twister de La Pomme).

