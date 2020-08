Kim Emmen derde in Big Tour de Peelbergen

Met Lesson Peak (Lord Z x Cashandcarry) was de Duitse Richard Vogel de concurrentie in de 1.40m Big Tour in de Peelbergen te snel af. De rubriek was direct op tijd waarin Vogel foutloos in 60.75 seconden de snelste ruiter was in de proef. Kim Emmen wist met Warriors Glory (Warrior x Caretino Glory) ook een podiumplek te bemachtigen.

Emmen moest met een foutloze rit in een tijd van 63.47 seconden ook Denis Lynch voor zich dulden. In 61.71 seconden was de Ierse ruiter met Gc Chopin’s Bushi (Contendro II x Nairobi) net een seconde langzamer dan de nummer één en moest zich genoegen doen met de tweede plaats.

Michel Hendrix in top 5

Michel Hendrix deed met de Elvis Ter Putte-ruin Elco Van Hof Ter Naillen (mv. Toulon) ook goede zaken. Het duo zette een foutloze rit neer in een tijd van 64.41 seconden wat goed was voor een plek in de top 5. Niels Kersten en Valentino Z (Vulkano x Calvaro F.C) eindigde op de negende plaats zonder strafpunten in een tijd van 65.62 seconden.

Uitslag

Bron: Horsesnl