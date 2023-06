Kim Emmen derde met Island V G in 3* 1.40m Outdoor Gelderland

In Vragender stond vanmorgen als eerste rubriek de 3* 1.40m Twee Fasen Speciaal op het programma van Outdoor Gelderland. Ruim 50 combinaties gingen van start en de proef werd overtuigend gewonnen door Jordy van Massenhove met Kimmel SCF (v. Amaretto D'Arco). Met een derde plaats op Island V G (v. Zirocco Blue VDL) was Kim Emmen het beste Nederlandse duo.

De 1.40m-rubriek werd in het tweede deel beslist. Voor de break ging Gerben Morsink aan de leiding met de door zijn familie gefokte Calida Z (v. Cornet Obolensky). Het paar was foutloos in een tijd van 29,31 seconden. Na de pauze gingen vijf combinaties hem voor voorbij. De Belg Jordy van Massenhove stuurde de dertienjarige Kimmel SCF foutloos naar de zege in 25,73 seconden. Een zeer snelle tijde, want de nummer twee Jacqueline Lai kwam met de KWPN’er Jasmijn (v. Starpower) zo’n, 2,5 seconden te kort.

Kim Emmen finishte met de tienjarige Island V G, gefokt door J. van Gestel, in 29 seconden rond, goed voor de derde plek. Op de vierde en vijfde plek eindigden Roy Hanlon uit België met Easytop van de Kromsteeg Z (v. Emerald) in 29,06 en Gavin Harley op Kara J D’Alve Z (v. Kannan) in 29,18.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl