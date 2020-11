Kim Emmen draait op volle toeren

De vijfde week van Vilamoura's Champions Tour is al weer ingegaan. De Portugese grond bevalt Kim Emmen goed. Gisteren sprong ze drie tweede plaatsen en een derde plaats bij elkaar. In de 1,40m hoofdrubriek werd Emmen derde met een voor haar nieuw talent, Artist van het Mariënshof Z (v. Arezzo VDL).

De 1,40m-rubriek was opgesplitst in twee groepen van ruim 80 combinaties. In groep twee was het feest voor Kim Emmen. Emmen stuurde in de Tabel A direct op tijd de tienjarige Artist van het Mariënshof in de derde tijd rond, nog geen halve seconde achter winnares Laura Renwick.

Debuut met zesde plaats

Dinsdag sprong Emmen haar eerste rondje met de zoon van Arezzo VDL, die in de weken ervoor werd gereden door Amy Graham. In de 1,35m-rubriek pakte Kim Emmen direct de zesde plek. In het 1,40m liet de combinatie opnieuw alle balken in de lepels en werd derde in 61,70 seconden.

Laura Renwick

Laura Renwick won de rubriek met Top Dollar VI (v. Dollar du Murier) in 61,31 seconden. Tweede werd haar landgenoot Oliver Fletcher op de KWPN’er Disckoboy D.N. (v. Douglas) in 61,69 seconden.

Drie keer tweede

Eerder op de dag verzamelde Kim Emmen nog drie tweede plaatsen. In de 1,35m met Caliber Royal (v. Cayado), en met de jonge paarden Lady Angeles (v. Los Angeles) en Boebka vh Mariënshof Z (v. Balou du Rouet) die ook eerst door Amy Graham werd gereden.

Bron Horses.nl