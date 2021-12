Kim Emmen en haar youngsters weer niet te stoppen

Dit jaar heeft Kim Emmen met haar twee jonge paarden Lady Angeles (v. Los Angeles) en voormalig wereldkampioene Rockwell RC (v. Kannan) al zo'n 55 top vijf klasseringen bij elkaar gesprongen. Vanmorgen vroeg voegde Emmen er weer een eerste en tweede plaats toe aan de lijst. Met de Oldenburgse merrie Lady Angeles won ze in Kronenberg de rubriek voor zevenjarige paarden en werd ze met de Ierse merrie Rockwell tweede.

Met de Kannan-dochter Rockwell kwam Kim Emmen als vijfde in de ring en stuurde de merrie in de tweede fase naar een snelle tijd van 28,19 seconden. De ruiters die volgende beten zich stuk op die prestatie totdat Emmen in de laatste rit met Lady Angeles zich zelf toch nog verbeterde met een dikke seconde (27,06 seconden).

Glenn Knoester vierde

Alleen Alexander Housen en Glenn Knoester bleven in de buurt van Emmen. De Belg Housen werd met O’Neal Van ‘T Looverijck (v. Canabis Z) derde in 29,63 seconden. Knoester stuurde de KWPN-merrie Jayalithya PR (v. Vigo d’Arsouilles) naar de vierde plek in 29,81 seconden.

Twee volle zussen

Achter Knoester volgden nog twee nakomelingen van voormalig wereldkampioen Vigo d’Arsouilles. Malin Palmer reed de twee volle zussen Oilily en Ornella Van’T Eigenlo naar de vijfde en zesde plek.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl