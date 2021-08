Kim Emmen en Hendrik-Jan Schuttert in top vijf Big Tour Klein Roscharden

De top drie van de Big Tour gisteren in Klein Roscharden bestond uit Duitse springruiters. Maar Kim Emmen met Cassandra 352 (v. Cassicor) en Hendrik-Jan Schuttert op Hertogin van de Kouberg (v. Den Ham Blue R) deden met een vierde en vijfde plaats goed mee in de 2* 1,40m-hoofdrubriek. André Thieme won de proef met Conacco (v. Conoglio).

De Olympiade-ruiter André Thieme was de laatste start in de 1,40m-rubriek direct op tijd. Hij de tijd van zijn landgenoot Robert Bruhns in zijn hoofd. Bruhns ging aan de leiding met DSP Corbain (v. Con Sherry) in 60,50 seconden. Thieme, die bekend staat om zijn snelle ritten, wist ook nu zijn tienjarige Conacco zeer effectief en vlot rond te sturen. Op de meet bleek hij met een tij van 60,47 seconden drie honderdste sneller dan Bruhns.

In een tijd van 63,90 seconden werd Antonia Locker derde met Cristobal 22 (v. Cristallo). Hier zat Kim Emmen niet ver achter. Emmen klokte een tijd van 64,15 seconden met de Holsteinse merrie Cassandra 352. De amazone heeft de elfjarige merrie pas voor de tweede keer mee op een internationale wedstrijd. Vorige week debuteerde Emmen in Valkenswaard met het paard dat eerder gereden werd door Charlotte en Johnny Pals, Megan Laseur en eerder dit jaar nog door Ellen Whitaker.

Een halve seconde achter Emmen werd Hendrik-Jan Schuttert derde op de KWPN’er Hertogin van de Kouberg. Met de negenjarige merrie van Den Ham Blue, gefokt door A. van den Berg reed Schuttert een tijd van 64,60 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

