Kim Emmen en Jack iedereen te snel af in Grand Prix Portugal

Als je Kim Emmen en Jack van het Dennehof (v. Toulon) met de oortjes erop ziet rondspringen, ziet het er vaak helemaal niet zo snel uit. Maar dat is het wel, zoals ook de concurrentie in de driesterren Grand Prix van Villamoura vandaag ondervond. De Nederlandse amazone en haar elfjarige pakten met overmacht de winst. Een primeur voor het duo.

Emmen nam Jack in februari van dit jaar over van de Ier Gerard O’Neill, na haar vertrek bij Eric Berkhof. Het is de eerste grote overwinning voor het duo en de eerste GP voor het paard.

Verloop wedstrijd

Emmen begon vandaag met een gecontroleerde basisronde. De ruin laat zich goed sturen. In de barrage mochten ze als achtste starten, van de twaalf. Met een krappe bocht in het begin en een strakke laatste lijn reden ze maar liefst 2,45 seconden van de tot dan toe leidende tijd af.

Na Emmen konden onder meer Yuri Mansur en John Whitaker er niet meer aankomen. Mansur werd op bijna 2 seconden derde met Vitiki (v. Valentino). Whitaker pakte de tweede plaats met nog ruim 1,5 seconde verschil, in het zadel van Sharid (v. Toulon).

Laatste starter David Simpson kreeg een balk en toen was het spel gespeeld. Emmen verdient bijna 13.000 euro met haar overwinning.

Uitslag

Bron: Horses.nl