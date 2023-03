Kim Emmen en Kandiama DMH tweede 1.40m Toscane Tour

Kim Emmen leek vanmorgen met de achtjarige merrie Kandiama DMH (Andiamo Z x Lancer II) op een overwinning af te stevenen in de 1.40m Silver Tour in Arezzo. Toch snelde Emanuele Gaudiano haar nog voorbij. De Italiaan was voor eigen publiek met de KWPN'er Jaja (Zirocco Blue VDL x Baloubet du Rouet) nog geen twee tiende sneller.

De 1.40m Twee Fasen Speciaal-rubriek telde 82 deelnemers waarvan er 36 dubbel nul bleven. Ongeveer halve wege de proef kwam Kim Emmen aan de leiding door met Kandiama DMH foutloos in 23,71 seconden te finishen. Zo’n 20 combinaties later bleek Emanuele Gaudiano aan de meet toch een fractie sneller. Goudiano stuurde de negenjarige Jaja in 23,56 seconden rond en pakte de zege. De Italiaan debuteerde met de zoon van Zirocco Blue VDL. De ruin werd vorig jaar nog uitgebracht door Pim Mulder.

De Zwitser Edy Tanner werd derde, ook op een KWPN’er Fittipaldi (Cincinnatti x Goodwill). Tanner klokte met de dertienjarige ruin 23,94 seconden.

