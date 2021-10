Kim Emmen en Mans Thijssen succesvol met zevenjarige springpaarden

Arne van Heel was gisteren niet de enige die met jonge springpaarden succesvol was. In Bonheiden sprong 'price fighter' Kim Emmen met voormalige wereldkampioene Rockwell RC (Kannan x Guidam) naar een tweede plaats in de finale voor zevenjarigen. Mans Thijssen lukte hetzelfde met Joviality (Warrant x Silverstone) in Gorla Minore.

Waar Kim Emmen met een jong paard aan de start komt, dan is het ook bijna altijd prijs. Ook gisteren in Bonheiden waar ze met de Ierse merrie Rockwell RC weer vooraan meedeed. In de finalerubriek voor zevenjarigen won Emmen niet, maar werd tweede op een halve seconde achter Pascale Haep met Irandole du Flot (Vivaldi du Seigneur x Ogano Sitte). De Belgische pakte ook derde plaats met Iashin Sitte (Bamako de Muze x Tinkas Boy).

Thijssen tweede in Gorla

In het Italiaanse Gorla Minore liep gisteren de Warrant-zoon Joviality weer foutloos onder Mans Thijssen. In de afsluitende proef voor de zevenjarigen kwam Thijssen te kort op Pius Schwizer. Thijssen klokte in de barrage met Joviality 41,75 seconden, Schwizer zette met de KWPN’er Jardessa (Berlin x Kashmir van Schuttershof) 39,33 op het scorebord. De door Spexgoor Stables gefokte KWPN’er Eic Julius Caesar (Couleur Rubin x Cancara) werd in 43,68 seconden derde onder de Oostenrijker Max Kühner.

Bron Horses.nl