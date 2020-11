Kim Emmen: ‘Lady Angeles is super voorzichtig’

Kim Emmen won met Lady Angeles (v. Los Angeles) zaterdag de rubriek op tijd voor zesjarige springpaarden in het Portugese Villamoura. Een dag later pakte de combinatie bovendien de zesjarigenrubriek met barrage. Emmen: "Dit is een paard met heel veel potentieel."

De OS-gefokte Lady Angeles is in eigendom van Bruntwood Stables uit Oudsbergen, België.

Voorzichtig en snel

“Lady Angeles is zeer voorzichtig en snel” vertelt Emmen, die sinds februari van dit jaar op de merrie rijdt. Nu er na zes weken een einde is gekomen aan de tour in Villamoura, gaan Emmen en haar paarden naar de Sunshine Tour in Spanje. “Daar zijn we dan nog twee weken. Begin volgend jaar starten we ook weer bij de Sunshine Tour.”

Vaak op het podium

De Spaanse wedstrijden liggen de combinatie wel; hun debuut eind februari was in Vejer de la Frontera. Dat was toen meteen al goed voor een vierde plaats. Deze zomer stapelde de combinatie al podiumplaatsen in de Belgische wedstrijden. In Opglabbeek wonnen ze eind augustus drie dagen op rij de rubriek voor zesjarigen. Ook was er succes in Riesenbeck en Bonheiden.

Video van de winst in Riesenbeck in augustus:

Makkelijk

Gevraagd naar het karakter van de jonge merrie zegt Emmen: “Ze is heel makkelijk en meewerkend. Ook bij het reizen. Ze maakt zich niet zo druk.”

Bron: Horses.nl