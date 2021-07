Kim Emmen met Origi naar winst in Bonheiden

Kim Emmen reed vanmiddag met de zevenjarige schimmelmerrie Origi van de Bandam (v. Cooper vd Heffinck) naar de winst in de hoofdrubriek van de zaterdag in Bonheiden. In de 1m40 met barrage was ze een halve seconde sneller dan de Brit Guy Williams met Crispina Z (v. Corofino 2).

Derde was Bart Jay Junior Vandecasteele met Esprit de l’Esprit Z (v. Elvis ter Putte). Jack Ansems kreeg met Can Do It (v. Cornado NRW) een balk in de barrage en klasseerde zich op plaats elf. Maureen Bonder viel als 15e ook nog net in de prijzen met Copernica Q (v. Cardento).

Uitslag

Bron: Horses.nl