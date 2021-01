Kim Emmen moet twee Duitsers voor laten in Salzburg

In de openingsrubriek van het concours in Salzburg was Kim Emmen op Artist vh Marienshof Z (v. Arezzo VDL) met een derde plaats de beste Nederlandse combinatie. De amazone werd gisteravond in de 1,45m-proef voorbij gestreefd door de twee altijd snelle Duitsers Felix Hassmann en Hansi Dreher.

115 combinaties gingen van start in de openingsproef over 1,45m direct op tijd, 27 ervan hielden de lei helemaal schoon. Voor de eerste sleeppauze stuurde Kim Emmen de elfjarige Artist vh Marienshof Z rond in 66,70 seconden en pakte de koppositie. Emmen heeft de zoon van Arezzo VDL pas sinds begin november onder het zadel en debuteerde in het eerste weekend van die maand met succes in Vilamoura.

Hassmann snelt voorbij

Lang kon Emmen niet van de eerste plaats genieten. Twee combinaties later reed Felix Hassmann met Balance (v. Balou du Rouet) een dikke seconde van Emmens tijd af en zette 65,43 seconden op de klokken. Die tijd was voor alle andere ruiters na hem te scherp.

Dreher tweede

Hans-Dieter Dreher deed na de laatste sleeppauze nog een poging om Hassmann van de eerste plaats te verdrijven. In het zadel van Vestmalle des Cotis (v. Baloubet du Rouet) kwam hij dicht in de buurt, maar kwam amper een halve seconde te kort. Dreher nestelde zich met zijn tijd van 65,87 seconden zich tussen Hassmann en Emmen in.

Overige Nederlanders

Net buiten de top tien eindigde Maikel van der Vleuten met Kamara van’t Heike (v. Epleaser van ’t Heike) op de elfde plaats. Hij werd gevolgd door Gerben Morsink op Navarone Z (v. Nabab de Reve), twaalfde, en Piet Raijmakers met Van Schijndel’s Gladstone (v. Grison van den Bisschop), dertiende.

Bron Horses.nl