Kim Emmen tweede in GP St Tropez

In Zuid-Frankrijk stond deze zondag een Grote Prijs over 1,55 m op het programma. Kim Emmen en Delvaux (v. Chacco-Blue) maakten het de concurrentie lastig, maar Braziliaan Pedro Veniss was met zijn toppaard Boeckmanns Lord Pezi Junior (v. Lord Pezi) net 0,25 seconden sneller dan de Nederlandse. Emmen, die vorig weekend nog reservekampioen werd op het NK, verdiende 12.000 euro met haar tweede plek.

De derde plaats ging naar de Ierse ruiter Trevor Breen met zijn Highland President (v. Clinton). In totaal bleven vijf van de zeven ruiters in de barrage foutloos. Emmen was de enige Nederlandse in deze GP.

Loslopende hond

Na vier ruiters lag de wedstrijd zeker tien minuten stil omdat een loslopende hond de piste kwam ingerend en daar een kat en muis spel hield met steeds meer mensen. Pas toen een man of twintig de hond hadden omsingeld kregen ze die te pakken en kon de wedstrijd weer verder. Kim Emmen moest vlak daarna maar het was duidelijk niet van invloed op haar voorbereiding en/of concentratie.

Uitslag

