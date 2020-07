Kim Emmen tweede met Corleone in finale zevenjarigen

De finale van de zevenjarige springpaarden in Bonheiden kwam zojuist op naam van Bart Anthonissen met de BWP-merrie Nauwiska vd Pereboom (Thunder vd Zuuthoeve x Randel Z). Op het laatste moment snelde de Belg Kim Emmen voorbij die met de NRPS'er Corleone (Clarimo x Landeur) op de overwinning leek af te gaan. In de barrage was Anthonissen vier tiende sneller.

Vijftien combinaties begonnen aan de barrage van de finale voor zevenjarige springpaarden. Naast Kim Emmen hadden ook Ruben Lamers en Maikel van der Vleuten zich geplaatst. Lamers reed een foutloze ronde met Alvisto Van’T Bergerven Z (Alvaro v Pachern x Cristo) en werd elfde. Van der Vleuten viel net buiten de prijzen met Iliana (Cardento x Gentleman), hij kreeg twee balken aan de benen.

Internationaal debuut

Kim Emmen debuteerde internationaal met de NRPS’er Corleone die in januari nog door de Amerikaanse Denise Wilson werd gereden. Emmen reed een strakke, snelle ronde met de zoon van Clarimo en leek met de tijd van 36,83 seconden op de overwinning af te stevenen.

Zus van Olympiade-paard Gunder

Bart Anthonissen stak daar een stokje voor, hij was op de meet 0,4 sneller met de merrie van Tangelo vd Zuuthoeve, Nauwiska vd Pereboom. De merrie is een volle zus van het Olympiade-paard Gunder. Vrijdag was het paar al tweede in de proef voor zevenjarigen.

Top vijf

Op een halve seconde achter Kim Emmen werd David Will derde met Daymian 4 (Darco x Clarimo). De top vijf werd volgemaakt door de Zangersheide-hengst Copycat Z (v. Comilfo Plus Z) onder Kirsten Rombouts en de Sandro Boy-dochter Secret Of Love du Toultia Z onder Anne Claire Breton.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl