Kim Emmen verkozen tot Best U25 rider in Praag

In Praag werden gisteren de GCL Season Awards uitgereikt en daar kreeg Kim Emmen de award voor beste onder-25 ruiter overhandigd. De 24-jarige amazone startte dit seizoen voor het eerst in de Global Champions Tour/League wedstrijden en deed dit niet onverdienstelijk. Voor haar prestaties werd Emmen gisterenavond in Praag geëerd.

Kim Emmen was deel van de Shanghai Swans en behoorde tot de U25 ruiters die toegevoegd zijn aan de GCL teams om de nieuwe generatie zich verder te laten ontwikkelen. In Parijs hielp Emmen de Swans op het podium en aan de vierde plaats in het overall kampioenschap van 2019.

Emmen reageerde toen ze de award overhandigd kreeg: “Ik wil graag iedereen bedanken voor het geweldige seizoen dat ik heb gehad. Ik wil ook Eric Berkhof bedanken die het mogelijk maakt voor mij om te rijden.

Bron: GCL Persbericht/Horses.nl