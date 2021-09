Ook in het Franse Grimaud vindt dit weekend een vijfsterren concours plaats. Kim Emmen werd vrijdag vierde met Warriors Glory (v. Warrior) in de hoofdrubriek van de dag, een 1m50 / 1m55 rubriek. Twaalf starters behaalden de barrage, waarvan er zeven dubbel foutloos bleven. De allersnelste was de Ier Michael Duffy met Jeff ten Halven (v. Toulon).

Tweede was de Fransman Edward Levy met Rebeca LS (v. Rebozo La Silla). De Zweedse Wilma Hellström was derde met Cicci Bjn (v. Ci Ci Senjors ASK).

Uitslag