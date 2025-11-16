Kim Emmen vijfde in GP Lier

In Lier werd zondagavond de 2* GP over 1m45 verreden. Gregory Cottard won de rubriek met Hold Up de Valeme (v. Thais de Pegase). Kim Emmen werd vijfde met de elfjarige Big Boston, die in gezamenlijk bezit is van Kees van den Oetelaer en Maximillian Waller.

Maar liefst 17 combinaties kwamen terug voor de barrage. Kim Emmen was met de bij meerdere stamboeken goedgekeurde Big Boston (v. Baloubet du Rouet) de tweede starter. Emmen zette met grootramige bruine hengst een keurige en snelle ronde neer in 41.93 seconden. Het duo reed nergens een meter te veel en de grote galoppade droeg bij aan de snelheid. Maar met nog 15 starters achter zich was het natuurlijk wachten op iemand die het duo zou overtoepen.

Emmen werd al vrij snel ingehaald door de Brit Joseph Trunkfield met Corvette vh Reukenis Z (v. Cicero Z van Pamel). Even later reed de jonge Belg Jeroen Appelen een brutale ronde op de snelle vos Dancing Wolf O.L. (v. Mylord Carthago) en ging er ruim overheen. Tenslotte wist de Fransman Gregory Cottard met Hold Up de Valeme (v. Thais de Pegase) nog 0,25 seconden van de tijd van Appelen af te snoepen. De rest van het deelnemersveld kon daar niet meer aankomen, inclusief laatste starter Frederic Bouvard (die nog een dappere poging deed en vierde werd).

