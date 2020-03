Kim Emmen wint 6-jarige met WK-medaillewinnaar Rockwell Rc

Gisteren had Kim Emmen de snelste tijd in het twee fase parcours in de rubriek voor 6-jarige paarden in de Vejer de la Frontera. In de vijfde week van de Sunshine Tour eindigde ze met de Kannan-nakomeling Rockwell RC (mv. Guidam), die in 2019 bij de 5-jarige goud won op het WK, bovenaan in een startveld van 68 combinaties.

Emmen was in een tijd van 31.08 seconden de snelste combinatie. Miles Pearson kwam met de KWPN-gefokte Justus (Zapatero x Sydney) in 32.58 sec. over de finishlijn en eindigde daarmee op de tweede plaats. Plaats drie was voor Omer Karaevli met Obabelute-M (Nabab de Reve x Heartbreaker). De Turkse ruiter was met zijn merie een fractie langzamer dan zijn Engelse concurrente in 32.74 sec. William Funnel belande net naast het podium met de zelfgefokte Billy Bakewell (Billy Umbongo x Jazz).

