Kim Emmen zesde in eerste CSI5* Grand Prix-kwalificatie Falsterbo

Kim Emmen en Island V G (v. Zirocco Blue) voelen zich duidelijk thuis in grote graspistes. De combinatie imponeerde in Rome en Aken en reden vandaag in Falsterbo opnieuw naar het beste Nederlandse resultaat. In de CSI5* 1,50m proef direct op tijd, die tevens gold als eerste kwalificatie voor de Longines Grand Prix, reden ze oogschijns makkelijk naar de zesde plaats. Abdel Saïd hield zijn goede vorm van Valkenswaard vast en schreef de rubriek op naam.

Abdel Saïd stuurde Arpege Du Ru (v. Apache d’Adriers) vorig weekend nog naar de overwinning in het 1,45m in Valkenswaard. Vandaag voegde daar hij er een overwinning in het 1,50m in Falsterbo aan toe. De 13-jarige zoon van Apache d’Adriers liet zich gemakkelijk rijden en Saïd klokte de winnende tijd van 62.52 seconden. Nicola Philippaerts lijkt zijn zaken dit seizoen ook goed op orde te hebben en debuteerde vandaag met een voor hem relatief nieuw paard Klaartje Z (v. Kannan) in het 1,50m. In 63.65 seconden sloot de combinatie hun debuut af met een tweede plaats.

Fredricson voor eigen publiek derde

Jens Fredricson moet de eer van de familie Fredricson dit weekend in Falsterbo hoog houden (nu Peder Fredricson tijdelijk uit de roulatie ligt) en hij stelde niet teleur. Onder aanmoediging van het publiek reed Fredricson een overtuigende ronde met Diarado’s Rose Elith (v. Diarado) en werd in 63.70 seconden derde. Het was voor de combinatie hun zesde top-tien klassering dit seizoen.

Kim Emmen houdt Nederlandse eer hoog

Kim Emmen hield met Island V G de Nederlandse eer hoog en werd zesde. Emmen reed een imponerende ronde en voor Island V G kunnen de balken nog wel vier gaten omhoog. De tienjarige Zirocco Blue-zoon komt nergens in de buurt van het hout en springt rond alsof er een 1,10m parcours staat. Emmen zette niet alles op alles maar de tijd van 65.87 seconden was goed genoeg voor de zesde plaats en kwalificatie voor de Longines Grand Prix.

Uitslag

Bron: Horses.nl