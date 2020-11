Kim Emmen zet succes voort met knappe tweede plaats in 3* GP

De Nederlandse amazone Kim Emmen heeft op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera al behoorlijk wat prijzen in de wacht weten te slepen. Gisteren was het weer raak voor Emmen met een fantastische tweede plek in de 3* Grand Prix. De overwinning in de rubriek wil in handen van Henrik von Eckermann en Olivier Robert maakte de top drie compleet.

Deze 3* Grote Prijs in Vejer de la Frontera gold direct als kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokyo 2021. De winnaar van de rubriek was de Zweedse topruiter, die binnenkort vader wordt, Henrik von Eckermann. Von Eckermann zadelde voor deze proef de negenjarige Little Magic d’Asschaut (v.Back Gammon) en dit was een goede keuze. Van de 60 starts bereikten er acht de barrage. Met een tijd van 40.43 was von Eckermann oppermachtig en pakte de hoofdprijs.

Emmen en Jack

De amazone in topvorm Kim Emmen deed een zeer goede poging de Zweed van zijn troon te stoten. Met Jack van het Dennehof (v.Toulon) reed ze een snelle barrage, maar kwam net tekort. Een tijd van 41.13 was wel genoeg voor een knappe tweede plaats. Emmen verkeert op het moment in topvorm met onder andere een paar weken geleden ook al een derde plaats in de 3* GP van Vilamoura.

Top vijf van het klassement

Olivier Robert zat met Vivaldi des Meneaux (v.Chippendale Z) Emmen op de hielen. De Fransman stuurde zijn Chippendale Z-zoon rond in 41.31 en moest von Eckermann en Emmen voor zich dulden in de prijsuitreiking. Conor Swail en GK Coco Chanel (v.Clarimo) werden vierde voor Laurent Goffinet die met Atome des Etisses (v.Mylord Carthago) vijfde werd.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Persbericht