Kim Emmens Cassandra 352 verder onder Nadège Janssen

Vanaf augustus had Kim Emmen de Holsteinse merrie Cassandra 352 (v. Cassicor) onder het zadel. Het paar was actief tot op 1,50m-niveau. Nu heeft de Limburgse springpaardenhandelaar de elfjarige dochter van Cassicor aangekocht voor de Belgische amazone Nadège Janssen meldt Horseman.be op de website.

Kim Emmen debuteerde met Cassandra in augustus in Valkenswaard. In oktober was het paar vijfde in de 2* Grand Prix in Vejer de la Frontera. De merrie werd eerder gereden werd door Charlotte en Johnny Pals, Megan Laseur en eerder dit jaar nog door Ellen Whitaker.

Driessen vertelde aan Horseman dat de eigenaar van Cassandra de merrie bij hem op stal heeft gezet met het oog op verkoop. Zijn stalamazone Naège Janssen heeft de merrie al een keer nationaal gestart.

Bron Horseman.be