King Edward één van de genomineerden Belgische Paard van het Jaar verkiezing

Tijdens Jumping Mechelen wordt het Paard van het Jaar 2022 gehuldigd. Landbouwleven heeft in samenwerking met Jumping Mechelen de tien Belgisch gefokte springpaarden bekend gemaakt waar het Belgische (en internationale) kennerspubliek op kan stemmen. Een van de meest opvallende en succesvolste paarden van het afgelopen jaar was de BWP’er King Edward (v. Edward).

Onder Henrik von Eckermann won King Edward twee keer goud won op het WK in Herning. Het twaalfjarige fokproduct van Wim Impens staat op kop van de WBFSH-ranking. En naast het goud in Herning waren er onder meer zeges in de 5* GP’s van St. Tropez en Praag.

Belgische paarden in Zweedse team

Naast King Edward, droegen ook de SBS’er H&M All In (v. Kashmir van Schuttershof, fokker: Bas Huijbregts), gereden door Peder Fredricson, en de BWP’er H&M Indiana (v. Kashmir van Schuttershof, fokker: W. Vanderlinden-van Turtelboom-Ruys), gereden door Malin Baryard-Johnsson, hun steentje bij aan het Zweedse teamgoud in Herning. Het laatste duo pakte bovendien ook nog de zege in een 5* GP in St. Tropez. Op beide paarden kan gestemd worden.

Twee paarden van Deusser

Andere genomineerden zijn Killer Queen VDM (v. Eldorado van de Zeshoek) die onder Daniel Deusser de Rolex GP in Calgary won. Katanga v/h Dingeshof (v. VDL Cardento) van Nicola Philippaerts. Dominator 2000 Z (v. Diamant de Semilly) van Christian Ahlmann. Daniel Deussers tweede topper Tobago Z (v. Tangelo van de Zuuthoeve) is ook genomineerd.

Nieuw op de lijst

De laatste twee genomineerden zijn nieuwere namen, maar hun prestaties zijn daarom niet minder. De BWP’er Kalinka van de Nachtegaele (v. Epleaser van ’t Heike) won met Angelica Augustsson-Zanotelli op de wereldbekerwedstrijd in Helsinki zowel de GP5* als de wereldbekermanche. De 14-jarige BWP’er Imerald van ’t Voorhof (v. Emerald van ’t Ruytershof) zegevierde afgelopen zomer onder de Ier Paul O’Shea maar liefst twee keer in een GP5* in Calgary.

Bron Landbouwleven.be