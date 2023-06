King Edward en Von Eckermann in eigen huis gekroond

Nadat het vorig jaar nèt niet lukte, was de staande ovatie in de Global Champions GP van Stockholm vandaag voor Henrik von Eckermann en King Edward (v. Edward). Het duo won op 6/100 seconde, vóór de Ier Shane Breen en de door Egbert Schep gefokte Haya (v. Mylord Carthago). De elfjarige merrie debuteerde op fenomenale wijze op 5* niveau. De derde plaats was voor Marcus Ehning en Stargold (v. Stakkato Gold).

De eerste starter in de barrage was schimmelmerrie Haya met Shane Breen. Het was de allereerste 1,60 5* GP voor deze KWPN-merrie. Maar ze is snel en heeft al vaak goed gepresteerd in rubrieken direct op tijd. En Ieren staan er ook niet om bekend dat ze treuzelen. Dus Breen reed strakke bochten en de merrie snapte wat de bedoeling was. Daarmee kon het duo een extreem goede tijd neerzetten, waar de anderen nog een zware klus aan zouden krijgen.

Maher en Devos net niet

Ben Maher was met Dallas Vegas Batilly (v. Cap Kennedy 2) de vijfde starter. Hij kwam in de buurt van Breen, met een goede ronde, maar was niet snel genoeg. Ook de fenomenale Mom’s Toupie de la Roque (v. Kannan GFE) met Pieter Devos reed een prima foutloze ronde, maar de tijd van Haya en Breen bleef een eind buiten bereik. Een razendsnelle ronde van Marcus Ehning en Stargold leek Breen te gaan onttronen. De tweede rollback was in elk geval heel erg kort, maar aan het eind bleken de Duitser en zijn vandaag zeer brave hengst toch 0,10 seconden te langzaam. Ook de Zweedse Malin Baryard-Johnsson kon er met haar vuurvreter H&M Indiana (v. Kashmir van Schuttershof) niet aankomen. De twee waren snel, maar niet snel genoeg, ondanks de aanmoedigingen van het thuispubliek. Er viel bovendien een balk op de laatste oxer, wat haar terugzette in het klassement.

Koning Edward en Koning Henrik

Uiteindelijk moest de wereld nummer 1, met het beste paard ter wereld, er aan te pas komen om Haya en Breen in te halen. Vorig jaar werden ze tweede in de GCT in eigen huis, maar dit jaar lukte het wel voor Henrik von Eckermann met King Edward. Het was echter niet eenvoudig. Eckermann moest er echt alles aan doen om nog 6/100 sneller te zijn dan de Ier. Het Zweedse stadion ontplofte toen dat gelukt bleek en het zag eruit alsof Von Eckermann nu nóg blijer was dan toen hij wereldkampioen werd in Herning vorig jaar. De Zweed had een geweldig weekend, met louter eerste of tweede plaatsen in de vijf rubrieken waarin hij, met verschillende paarden, startte.

Briljant

Von Eckermann: Dit was mijn doel, ik kijk er ook erg naar uit om naar de super-GP in Praag te gaan. Als je al de hele week zo goed gaat en zelfverzekerd bent, dat helpt. King Edward voelde gisteren ook al zo geweldig. Hij is altijd goed, maar nu voelde ik al dat het extra was. Hij is zo briljant dat je aan de buitenkant het verschil niet ziet, maar als hij zo voelt als vandaag, dat is geweldig.”

Haya maakt droomdebuut

Ook Shane Breen was na afloop heel erg tevreden: “Het plan toen we hier kwamen, was om misschíen wel de GP te doen met Haya. Ze sprong gisteren zo goed in de Global Champions League, dat we dat inderdaad besloten. Maar, ik liep straks het parcours en dacht: ‘dit is wel groot’. Dit paard heeft zo’n groot hart, het is gewoon geweldig.” Breen brengt de merrie sinds 2022 uit. “Mijn broer had haar gezien en ik zou haar uitproberen, maar dat ging uiteindelijk niet door. Dus toen heb ik haar eigenlijk gekocht omdat mijn broer dat zei. Ze is heel snel, en om hier dan met een snorhaar verschil tweede te worden is echt geweldig. Ik ben echt ontzettend blij. Ik ga haar nog een keer starten in een GCT om te kijken of ik ook een ticket naar Praag kan winnen.” We zien het duo waarschijnlijk in Monaco weer terug.

Van der Vleuten blijft klassementsleider

Johnny Pals was de enige Nederlander in de GCT van Stockholm dit jaar, maar hij groette af. Maikel van der Vleuten gaat nog immer aan de leiding van het klassement, ook al was hij er zelf niet bij. Zijn naaste concurrente Malin Baryard Johnsson was er wel, en verzamelde dankzij haar zevende plek ook flink wat punten, maar staat nog steeds op 15 punten afstand. Christian Kukuk en Pieter Devos volgen op wat grotere afstand. De competitie is nu halverwege, na zeven etappes. Volgende stop: Parijs.

Uitslag

Tussenklassement GCT

Bron: Horses.nl