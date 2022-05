King’s Cup onder luid applaus voor Smith en Fruselli

De bekende King's Cup, het hoogtepunt van de zaterdag in Windsor, is dit jaar gewonnen door de Britse amazone Holly Smith met Fruselli (v. Zambesi TN). Het thuispubliek stond met kippenvel op de banken toen Smith de mooie vos in een spectaculair barragerondje naar de winst reed. Abdel Saïd was tweede met Casalor (v. Casall), Lorenzo de Luca tekende voor plaats drie met Cash du Plessis (v. Orient Express HDC).

Slechts drie combinaties kwamen terug in de barrage van deze CSI5* over 1,55m. In eerste instantie was alleen Lorenzo de Luca foutloos in de basisomloop, maar in het laatste gedeelte van de wedstrijd kwam ook de KWPN’er Fruselli onder het zadel van thuisamazone Holly Smith daarbij. Even later sloot ook Abdel Saïd ook nog aan in de barrage.

Mooie uitdaging

Lorenzo de Luca opende de barrage met een spannend rondje met veel voorwaartse afstanden. De Italiaan kwam goed door de combinatie, draaide vrij snel en was wat diep op de laatste oxer, maar alles bleef liggen. Een indrukwekkende start en een mooie uitdaging voor de twee combinaties die nog volgden. De klok stond op 33,63 seconden.

Smith over de vlag

De vos van Smith kwam onder groot applaus de ring in. De Britten wilden dat hun Holly zou winnen. Ze ging direct snel van start en een superkrappe draai op hindernis drie zorgde voor een collectieve hap naar adem op de tribunes. Fruselli kwam direct weer omhoog en vloog over de hindernis, inclusief vlaggetje. Even verder werd nog een galopsprong uit een lijn gesnoept en Smith kwam soeverein over de laatste oxer in 32,17 seconden. Het publiek explodeerde.

Niet snel genoeg

Abdel Saïd, die tegenwoordig start voor België, zat voor de King’s Cup op de groot galopperende Casalor. Hij reed een ronde die zo snel was als mogelijk met dit paard, dat af en toe iets meer ruimte in de bochten nodig heeft. Een vroege touché bleef liggen, maar het was niet snel genoeg om Smith in te halen. Met een grote glimlach vierde Saïd zijn tweede plaats in 33,31 seconden.

Uitslag