Kip van Krijn, vergeten pyjamabroek en rentree op Indoor Friesland

Rob Ehrens werd afgelopen weekend tijdens de hengstenshow van de VDL Stud gehuldigd voor zijn enorme verdiensten voor de Nederlandse paardensport. Ook de organisatie van Indoor Friesland sprak nog met de oud-bondscoach van de Nederlandse springruiters. Ehrens vertelt in het interview over zijn warme herinneringen aan het evenement. Hij zinspeelde zelfs op een rentree in de piste in Leeuwarden.

Kijk hier naar het interview waarin Ehrens vertelt over de Kip van Krijn in het strodorp, de pyjamabroek die hij vergeten was en in een prijsuitreiking terug kreeg. Ook zegt Ehrens: “Ik ben geen bondscoach meer dus ik heb nu wat meer tijd dus ik ga nu als de wiedeweerga een paard zoeken dat ik wellicht misschien daar weer aan de start kan komen.” Rob heeft nog even de tijd om in vorm te komen, Indoor Friesland staat in oktober op de kalender.

Bron Facebook Indoor Friesland