Kiwi’s en China veroveren tickets Olympische Spelen Tokio

Nieuw-Zeeland en China gaan beide op weg naar de Olympische Spelen van Tokio 2020. De twee landen werden eerste en tweede in de kwalificatiewedstrijd voor de Olympische Groep G springen afgelopen maandag op de terreinen van Jan Tops in Valkenswaard. De Kiwi's met drie ervaren ruiters hadden 17 strafpunten, de Chinezen kwamen uit op 47 strafpunten.

De Nieuw Zeelandse ruiters onder aanvoering van de viervoudige Olympiër Bruce Goodin hoefden in de tweede omloop van de landenwedstrijd hun laatste ruiter niet meer van start te laten gaan. Met dertien strafpunten uit de eerste omloop en twee nulrondes en een ronde met vier strafpunten waren ze niet meer in te halen door de Chinese ruiters.

Het beste resultaat bij de Kiwi’s kwam op naam van Samantha McIntosh met Check In (Cordalme Z x Lord Pezi) met vier en nul strafpunten. Ook nieuwkomer Tom Tarver – Priebe bleef foutloos in de tweede omloop met Popeye, na twaalf in de eerste omloop. Bruce Goodin kreeg met de KWPN’er Backatorps Danny V (Quasimodo Z x Lupicor) in beide omlopen een balk. Slotruiter Daniel Meech hoefde met Fine (Corlensky G x Ciceron) in de tweede ronde niet meer aan de bak na vijf strafpunten in de eerste ronde.

Met de tweede plaats in de kwalificatie gaan de Chinezen voor de tweede keer naar de Spelen. Het beste resultaat was voor de 51-jarige Zhenqiang Li met Uncas S ( Udarco x Primo des Bruyeres) met één strafpunt in de eerste en vijf strafpunten in de tweede omloop. Li zat samen met zijn 21-jarige zoon Yaofeng in het team. Yaofengzat in het zadel van de BWP’er Jericho Dwerse Hagen (Vertigo Saint-Benoit x Clinton).

Achter China werd Hong Kong derde met 58 strafpunten.

Bron FEI