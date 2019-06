Klaphake: ‘Catch me was mijn prinses’

Vorig jaar juli maakte Laura Klaphake met Catch me if you can (v. Catoki) deel uit van het winnende Duitse team in de Nations Cup op CHIO Aken. Daarna wonnen ze op de Wereldruiterspelen in Tryon de bronzen teammedaille. Hoe gaat het nu met Laura Klaphake een jaar na dato nu de wegen van haar en Catch me if you can zijn gescheiden?

Meteen na de overwinning in Aken volgde een miljoenenbod van Bill Gates. De eigenaar van de Catoki-dochter Paul Schockemöhle sloeg dit indrukwekkende bod af. Het duo Klaphake en Catch me if you can werd afgevaardigd naar de Wereldruiterspelen in Tryon. Ook daar presteerde het duo uitstekend en keerden huiswaarts met een bronzen teammedaille. In november 2018 gingen de wegen van Klaphake en de Catoki-dochter zich toch scheiden. Schockemöhle verkocht de merrie voor een miljoen naar de 21-jarige Anna Kellnerová.

Studie

Nu een jaar na de succesvolle prestatie is Klaphake druk met haar Masterstudie Vastgoedbeheer. “De vastgoedsector is heel divers. Trouwens, het is een industrie die altijd zal bestaan. Huizen zijn altijd nodig”, zegt de amazone.

Prinses

“Catch me was echt mijn prinses. Ze was echt mijn vriendin. De weg naar boven is in de paardensport erg lang en hard en daarna kwam onze carrière abrupt ten einde. Je kunt de verkoop tien jaar later nog steeds betreuren, maar dat verandert de situatie niet”, vertelt Klaphake.

Toekomsttalenten

“Als je goede jonge paarden hebt, is het zeker mogelijk om terug te keren naar het topniveau”, zegt ze. En hoe graag Klaphake het ook wil, je kunt de training van een paard niet verkorten.”Het ergste dat je kunt doen, is dingen bij een paard afdwingen. Je maakt van een korte afstandsloper niet zomaar een marathonloper”, zegt de jonge amazone wijselijk.

Bron: Horses.nl/RP-ONLINE