Klatte regeert in Lier, Bles naar derde plaats

Guido Klatte jr won vanavond met de 14-jarige Qinghai (v. Quidam de Revel) de Grote Prijs van Lier. Hij deed dat in de razendsnelle tijd van 38,28 seconden, een tijd waarmee hij als laatste starter de prestaties van de andere deelnemers verpletterde. Bart Bles tekende voor de derde plaats met Fernando-H (v. Calvino Z), Klatte bleef hem ruim drie seconden voor.

De tweede plek was voor de Braziliaan Thiago Ribas da Costa, die met Kassandra van ’t Heike (v. Epleaser van ’t Heike) ook nog bijna drie seconden op de Duitse winnaar moest toegeven.

Maikel van der Vleuten

Op het Azelhof waren 50 duo’s verzameld voor de Grote Prijs. In de rubriek over 1m45 gingen 10 combinaties naar de barrage, waaronder ook Bart Bles en Maikel van der Vleuten. Van der Vleuten kreeg met Elwikke (v. Eldorado vd Zeshoek) een balk in de barrage en werd zevende. De overige Nederlandse combinaties zagen balken vallen in de basisomloop.

Uitslag

Bron: Horses.nl