Klinkende zege Kevin Jochems in openingsrubriek Nörten-Hardenberg

Kevin Jochems trok gisterochtend de overwinning naar zich toe in de openingsrubriek van het Hardenberg Burg Turnier in Nörten-Hardenberg. Met de tienjarige Enjoy (Viceroy T. x Mendel) was hij de snelst in de 1,40m-rubriek direct op tijd. Jochems won hiermee ook de kwalificatie van de European Youngster Cup voor alle U25-ruiters.

De Duitse amazone Julia Gorski, die als tweede in de ring kwam met Catch Me Z (Chippendale Z x Voltaire), sprong direct een foutloze ronde in de snelle tijd van 54,72 seconden. Ze hield de leiding vast tot dat Kevin Jochems (startnummer 65) op sublieme wijze de tienjarige Enjoy rondstuurde en de klok deed stoppen op 54,48 seconden.

Jufer sneller maar met balk

De prestatie van Jochems kwam nog een keer in gevaar toen Alain Jufer in 53,21 seconden over de finish kwam met Casall (Casall x Cantus), maar de Zwitser had onderweg een balk uit de lepels getikt. Achter Jochmens en Gorski werd Johannes Ehning met Con Pleasure (Cornet Obolensky x Conterno Grande) derde. Voor Hendrik-Jan Schuttert was er een tiende plaats op Farmers Proud HS (Verdi x Cavalier), twee seconden achter de winnaar.

Ook zege voor Jan Schuttert

Vader Jan Schuttert zorgde gisteren voor het tweede Nederlandse succes. De ‘veteraan’uit Ommen won het 1,30m met de achtjarige Good Farming HS (Carrera VDL x Atlantic). Met zijn 52,70 seconden was Schuttert maar liefst vijf seconden sneller dan de nummer twee, Michael Wittschier uit Duitsland met Candy-Day (Comme il faut x Lavaletto).

Bron Horses.nl