Knappe derde plek voor Hendrik-Jan Schuttert in 1,55m Birmingham

Voor de internationale springruiters was vrijdag de openingsdag van de Horse of the Year Show in Birmingham. Het hoofdnummer gisteravond was de 1,55m -rubriek over twee rondes. Harriet Nuttall hield de overwinning in eigen land, net voor haar landgenoot Robert Whitaker. Hendrik-Jan Schuttert stuurde zijn Balboa HS (v. Tygo) naar een knappe derde plek op een seconde achter de winnares.

Alle foutlozen, twaalf combinaties, uit de eerste omloop kwamen opnieuw in actie in de tweede. In deze ronde van het hoofdnummer moesten de ruiters zelf hun lijn kiezen om zo snel mogelijk te finishen. Robert Whitaker nam vroeg de leiding met Catwalk IV (v. Colman) in de snelle tijd van 23,13 seconden.

Even later kwam Hendrik-Jan Schuttert dicht bij de tijd van Whitaker. De ruiter uit Ommen sprong met de zoon van Tygo, Balboa HS, een mooie, vlotte ronde en zette 24,04 seconden op de klokken. Maar er was geen kruid gewassen tegen Harriet Nuttall met de elfjarige Galway Bay Jed (v. Romanov). De Britse had een nieuwe lijn bedacht en bleek op de finishlijn een tiende sneller te zijn (23,03) dan haar landgenoot Whitaker. Voor Schuttert restte de derde plek.

Klik hier voor de uitslag.

Bron HOYS