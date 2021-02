Knappe vierde plaats Skye Morssinkhof in 1,45m

De openingsproef vanmorgen op de Sunshine Tour in Vejer was een kwalificatie voor het EK voor Young Riders en telde meer voor de FEI ranglijst. In de 1,45m-rubriek stuurde Skye Morssinkhof haar G-Vingino-Blue (v. Zirocco Blue) naar de vierde plaats. De Nederlandse kampioene junioren moest de zege laten aan Juan Ramos uit Argentinië, die als enige met Iorio (v. Shindler de Muze S) foutloos was in de barrage.

Vijf combinaties hadden zich geplaatst voor de barrage van de pittige 1,45m-proef die ook meetelde voor de FEI ranglijst. De Japanner Satoshi Hirao trok de KWPN-merrie Dabresse (v. Dollar de la Pierre) terug voor de tweede omloop waardoor er vier ruiters streden om de winst.

Snelste tijd

Skye Morssinkhof moest met haar kampioenspaard G-Vingino-Blue aftrappen. Ze reed een hele vlotte ronde in 36,74 seconden, maar kreeg helaas twee balken met de zoon van Zirocco Blue. Haar tijd werd niet meer verbeterd, maar wel het aantal strafpunten.

Ramos met enige nulronde

Nadat Stanislas De Malet vier strafpunten in 39,79 seconden op het scorebord had gezet met Urican (v. Open Up Semilly), bleef Juan Ramos foutloos op Iorio. De Argentijn reed een tijd van 37,77 seconden. De Tsjechische Mariana Michlickova sloot de barrage af met vier strafpunten in 39,95 seconden. Ze werd hiermee derde op Leeve Jung 2 (v. Lazaro).

Negende plek voor Senna Everse

Senna Everse liep met Kerswin van ’t Roosakker (v. Echo van t Spieveld) de barrage op een haar mis. Ze was net buiten de tijd en werd met één strafpunt negende.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl